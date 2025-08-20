Il quotidiano parla dell'iniziale idea dei nerazzurri di puntare sull'attaccante e della volontà di cambiare strategia puntando ora su un centrocampista alla Koné

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 14:46)

"Il mercato dell’Inter inizia ad assomigliare sempre più sinistramente alla tela di Penelope. Un giorno i dirigenti nerazzurri tessono delle trame per arrivare a piazzare grandi colpi, peccato che nei giorni successivi il lavoro svolto venga puntualmente vanificato. Evidentemente qualcosa nella semina dev’essere andata storta". Il quotidiano Il Giornale parla del mercato dell'Inter in questi termini e sottolinea come si sia deciso alla fine di non puntare più su Lookman.

"Dopo un’estate a rincorrere un attaccante di fantasia che potesse dare imprevedibilità alla manovra, saltando l’uomo e creando superiorità numerica negli ultimi 30 m, appare inverosimile e poco logica la mossa di mollare la presa per Lookman per puntare tutte le fiches o quasi su un centrocampista con caratteristiche difensive tipo Manu Konèdella Roma. Ammesso (e non concesso…)

che poi i giallorossi diano il via libera alla cessione del francese. Che confusione, verrebbe da dire", si legge.

"Lookman sarebbe stato sedotto e abbandonato. Condizionale d’obbligo in una telenovela che dovrebbe regalare altre puntate avvincenti nei prossimi giorni. Ieri mattina dopo 15 giorni d’assenza

il numero 11 si è ripalesato a Zingonia per sostenere una seduta d’allenamento individuale (rimarrà a parte fino alla fine della finestra di mercato). Bocche cucite all’uscita del centro sportivo, tanto da non essersi neppure fermato con quei tifosi nerazzurri che gli chiedevano un selfie. Lookman, infatti, non ha cambiato idea. Nei suoi piani c’è il desiderio di andare via da Bergamo. Già, ma dove? In cuor suo aveva scelto l’Inter e a meno di un ritorno di fiamma nei prossimi giorni, dovrà trovare un’altra soluzione. Magari l’Atletico o l’Arsenal, visto che entrambe l’avevano corteggiato nelle scorse settimane quando Ademola aspettava solo il club milanese", scriva ancora Il Giornale a proposito del giocatore nigeriano.

Una vicenda sicuramente diversa da altre. Con Koopmeiners alla fine la Juve aveva alzato la posta in palio e il trasferimento si era concluso. "Il passo indietro dell'Inter invece spariglia carte e convinzioni lasciando il giocatore in una posizione scomoda. Difficilmente il rapporto con l'Atalanta si potrà ricucire tanto che si parla di 100 mln di multa per le assenze ingiustificate. Vedremo cosa i suoi agenti si inventeranno per ribaltare l'inerzia della situazione", conclude Schira.

(Fonte: Il Giornale)