In UK / Inter, il dopo Sommer può arrivare dalla Premier: i dettagli

Il club nerazzurro studia l’estremo difensore francese, che può lasciare il Leeds già nel mercato di gennaio

Alessandro De Felice Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 20:46)

L’Inter continua la ricerca di un portiere che affiancherà Josep Martinez dopo l’addio di Yann Sommer. Secondo quanto riferisce TEAMTallk, nel mirino del club nerazzurro è finito Illan Meslier, portiere francese in forza al Leeds.

Il club inglese vorrebbe monetizzare e alla luce del contratto in scadenza a giugno 2026 vorrebbe cederlo già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. Inoltre la sua cessione libererebbe un posto nella lista dei 25 per la Premier League. Al momento Meslier è considerato la terza scelta, alle spalle di Lucas Perri e Karl Darlow.

Secondo il media inglese, l’Inter si è mossa per Meslier ed è in prima fila. Il club nerazzurro considera il portiere francese la prima scelta per il dopo Sommer: un’occasione per acquistare un portiere di qualità a basso costo.

Secondo TEAMTalk, sulle tracce dell’estremo difensore ci sono anche Fiorentina e Como in Italia, oltre al Rennes in Francia, Fenerbahce e Galatasaray in Turchia e i Rangers in Scozia.

La volontà del portiere è quella di tornare protagonista con continuità e l’addio a gennaio è una soluzione molto probabile.