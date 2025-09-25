FC Inter 1908
In UK / Inter, il dopo Sommer può arrivare dalla Premier: i dettagli

In UK / Inter, il dopo Sommer può arrivare dalla Premier: i dettagli - immagine 1
Il club nerazzurro studia l’estremo difensore francese, che può lasciare il Leeds già nel mercato di gennaio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L’Inter continua la ricerca di un portiere che affiancherà Josep Martinez dopo l’addio di Yann Sommer. Secondo quanto riferisce TEAMTallk, nel mirino del club nerazzurro è finito Illan Meslier, portiere francese in forza al Leeds.

Il club inglese vorrebbe monetizzare e alla luce del contratto in scadenza a giugno 2026 vorrebbe cederlo già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. Inoltre la sua cessione libererebbe un posto nella lista dei 25 per la Premier League. Al momento Meslier è considerato la terza scelta, alle spalle di Lucas Perri e Karl Darlow.

Secondo il media inglese, l’Inter si è mossa per Meslier ed è in prima fila. Il club nerazzurro considera il portiere francese la prima scelta per il dopo Sommer: un’occasione per acquistare un portiere di qualità a basso costo.

Secondo TEAMTalk, sulle tracce dell’estremo difensore ci sono anche Fiorentina e Como in Italia, oltre al Rennes in Francia, Fenerbahce e Galatasaray in Turchia e i Rangers in Scozia.

La volontà del portiere è quella di tornare protagonista con continuità e l’addio a gennaio è una soluzione molto probabile.

