La Gazzetta di Parma parla del mercato dell'Inter e si sofferma in particolare sul desiderio di Chivu di prendere il difensore gialloblù Giovanni Leoni. Questo è quanto scrive il giornale emiliano sul club nerazzurro: "Dal Chelsea potrebbe partire anche Nkunku e c’è l’Inter fra i club interessati. Se questo affare dovesse concretizzarsi, la società nerazzurra entrerebbe nell’ordine d’idee di cedere in prestito F. Pio Esposito per il quale c’è la fila dei pretendenti. Il tecnico Chivu insiste per avere Leoni, promettentissimo difensore del Parma, ma per fargli posto bisognerebbe prima cedere Acerbi".

"Se invece, a centrocampo, andrà via Calhanoglu, sul quale c’è sempre il Galatasaray, l’Inter andrebbe su Xhaka, in uscita da Leverkusen. Come «jolly» piace invece Rios del Palmeiras, che la Roma sta trattando da tempo. Per far scendere il prezzo, il calciatore, che vuole venire in Italia, è disposto a rinunciare al 10% che gli spetta sul proprio trasferimento visto che detiene questa percentuale del cartellino. Però tra richiesta della Roma e prezzo fissato dal «Verdao» rimane una differenza di 5 milioni di euro. Così, vista la situazione, la Roma ha ripreso i contatti con il Brighton per O’Riley, centrocampista che Gasperini avrebbe già voluto all’Atalanta", conclude lo stesso giornale.