L'Inter sta già pensando al futuro. Da oggi si gettano le basi per la squadra che verrà, nella quale è ancora da capire chi raccoglierà definitivamente l'eredità di Sommer, ormai in scadenza di contratto. Josep Martinez si sta giocando le sue chance in questa stagione, ma in viale della Liberazione osservano anche altri portieri. Uno di questi gioca in Germania, come rivelato da Sky Deutschland: si tratta di Noah Atubolu , portiere del Friburgo in evidenza in Bundesliga.

Il tedesco, alto 1.90 e già abile anche sui calci di rigore (ha parato gli ultimi cinque), è finito nel mirino della dirigenza nerazzurra. Dopo essere stato punto fermo dell'Under 21, ha ora collezionato la prima convocazione in nazionale maggiore. Ha un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria che potrebbe agevolare le pretendenti. Marotta e Ausilio, secondo i colleghi dalla Germania, stanno pianificando di contattare il portiere Friburgo. Anche le squadre di primo livello della Bundesliga sono interessate ad acquistare il 23enne. Tra queste c'è sicuramente l'Eintracht Francoforte.