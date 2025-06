Il club nerazzurro sceglierà chi tenere in rosa tra i due giovani attaccanti che hanno caratteristiche diverse e si giocano la permanenza nella squadra di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 15:20)

Il mercato dell'Inter dovrà rinforzare soprattutto l'attacco. Dopo gli addii di Arnautovic e Correa (e con la situazione di Taremi da definire) il club nerazzurro dovrà trovare delle alternative valide per Thuram e Lautaro, titolari per Inzaghi come oggi per Chivu.

Servono delle riserve, che non siano riserve, ma giocatori pronti a dare una mano quando i compagni avranno bisogno di rifiatare, che siano però anche alternative credibili quando il tecnico deciderà di schierarli da titolari.

Al momento, negli States, dietro alla ThuLa ci sono solo i fratelli Esposito e Valentin Carboni. Sebastiano dovrebbe partire in prestito dopo il torneo mentre il fratello Pio e Valentin Carboni, spiega il Corriere dello Sport, si giocano la possibilità di rimanere nella rosa dell'Inter la prossima stagione.

Almeno uno dei due — "In caso di prestazioni positive al Mondiale per Club - spiega il giornale sportivo - almeno uno dei due potrebbe rimanere alla corte di Chivu e giocarsi le proprie carte ad altissimi livelli".

"Appare molto difficile infatti che il club nerazzurro possa tenere entrambi, due classe 2005 di belle speranze, con il rischio di farli giocare pochissimo", scrive il giornale. Perché ci sono Lautaro e Thuram, ma potrebbero esserci anche probabili rinforzi. I nomi sul tavolo dell'Inter sono quelli di Hojlund e Bonny. Solo uno tra i due potrebbe rimanere.

"Chivu conosce entrambi, li ha allenati nelle giovanili dell’Inter e ha una particolare inclinazione favorevole con i giovani. Adesso toccherà ai due due diretti interessati far vedere sul campo che possono rimanere nella rosa interista", spiega ancora il quotidiano sportivo.

La scelta dell'Inter — Lautaro e Thuram arrivano da una stagione molto pesante e si dovrà quindi dare spazio anche a loro al Mondiale. Con Valentin che è già pronto e si sta allenando con i compagni, anche se è reduce da un infortunio al ginocchio che lo ha messo ko per l'intero corso della scorsa stagione: era andato in prestito al Marsiglia ma non è riuscito a completare la sua esperienza. Pio Esposito si sta allenando a parte. Ha avuto un problema al ginocchio che non gli ha fatto prender parte all'Europeo Under21. Potrebbe esserci nell'ultima gara del girone, quella contro il River Plate.

"La scelta del’Inter non sarà semplice anche per le diverse caratteristiche dei due. Se Carboni è qualità pura con il pallone tra i piedi, con l’abilità di disimpegnarsi anche sulla trequarti tra possesso e imbeccate, Pio Esposito è il classico centravanti d’area, in grado di prendere posizione e battagliare con i difensori. Il loro futuro passa dall’America, così come quello dell’attacco dell’Inter firmata Chivu", conclude l'articolo.

(Fonte: Il Corriere dello Sport)