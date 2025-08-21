FC Inter 1908
CorSera Bergamo – Atalanta su Musah. La piazza teme cessione Ederson: c’è l’Inter

CorSera Bergamo – Atalanta su Musah. La piazza teme cessione Ederson: c’è l’Inter - immagine 1
Il quotidiano parla del centrocampista brasiliano che intreccia ancora una volta il mercato delle due società nerazzurre
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il Corriere della Sera, edizione Bergamo, parla del mercato dell'Atalanta che si è acceso in pochi giorni con gli arrivi di Zalewski dall'Inter e Krstovic, senza contare il ritorno a Zingonia di Lookman. Il club bergamasco ora starebbe pensando a Musah del Milan. 25 i mln richiesti e il veto di Allegri sul giocatore rendono la trattativa delicata, ma il giocatore piace a Juric per la sua duttilità a centrocampo.

CorSera Bergamo – Atalanta su Musah. La piazza teme cessione Ederson: c’è l’Inter- immagine 2
Il giornale a proposito del possibile arrivo del giocatore rossonero a Bergamo intreccia il mercato dell'Atalanta ancora a quello dell'Inter:"L'interesse per Musah è serio e reale. Ma la preoccupazione della piazza è che, se l’operazione andrà in porto, Ederson possa partire per Milano, con l’Inter che lo tiene d’occhio". 

CorSera Bergamo – Atalanta su Musah. La piazza teme cessione Ederson: c’è l’Inter- immagine 3
Lookman divide

—  

I tifosi atalantini intanto hanno riaccolto Lookman che si è prestato a fare autografi e foto. Tante volte aveva evitato la folla prima di lasciare il ritiro sperando che il suo allontanamento convincesse i Percassi a cederlo all'Inter. Il club milanese però ci ha poi rinunciato e lui ora è consapevole di dover riconquistare la fiducia del club e dei tifosi, se non arrivassero altre proposte. C'è chi pensa di poterlo perdonare, chi invece non si fida dato che ha rotto pubblicamente anche sui social e non ha ripubblicato le foto con l'Atalanta, nemmeno le più significative che lo legheranno al club per sempre.

(Fonte: Corriere della Sera Bergamo)

