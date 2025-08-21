Il Corriere della Sera, edizione Bergamo, parla del mercato dell'Atalanta che si è acceso in pochi giorni con gli arrivi di Zalewski dall'Inter e Krstovic, senza contare il ritorno a Zingonia di Lookman. Il club bergamasco ora starebbe pensando a Musah del Milan. 25 i mln richiesti e il veto di Allegri sul giocatore rendono la trattativa delicata, ma il giocatore piace a Juric per la sua duttilità a centrocampo.

Lookman divide

I tifosi atalantini intanto hanno riaccolto Lookman che si è prestato a fare autografi e foto. Tante volte aveva evitato la folla prima di lasciare il ritiro sperando che il suo allontanamento convincesse i Percassi a cederlo all'Inter. Il club milanese però ci ha poi rinunciato e lui ora è consapevole di dover riconquistare la fiducia del club e dei tifosi, se non arrivassero altre proposte. C'è chi pensa di poterlo perdonare, chi invece non si fida dato che ha rotto pubblicamente anche sui social e non ha ripubblicato le foto con l'Atalanta, nemmeno le più significative che lo legheranno al club per sempre.