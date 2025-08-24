Arriverà anche un rinforzo in attacco per l’Inter? La possibilità c’è, ma dipenderà anche da alcuni incastri. Tuttosport in edicola stamattina spiega che tipo di profilo andrà eventualmente a cercare il club nerazzurro. Si legge infatti:
I nerazzurri potrebbero chiudere il mercato con un rinforzo per il reparto avanzato negli ultimi giorni
”In attacco occhio alle eventuali occasioni last minute, con l’Inter che potrebbe inserire una seconda punta-trequartista, una sorta di Alexis Sanchez 2.0 (quello che doveva essere, sulla carta, Lookman). In uscita Taremi, al momento non inserito nella lista per la Serie A: sull’iraniano c’è il Psv Eindhoven, i contatti fra le parti sono già iniziati”.
