I nerazzurri potrebbero chiudere il mercato con un rinforzo per il reparto avanzato negli ultimi giorni
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Arriverà anche un rinforzo in attacco per l’Inter? La possibilità c’è, ma dipenderà anche da alcuni incastri. Tuttosport in edicola stamattina spiega che tipo di profilo andrà eventualmente a cercare il club nerazzurro. Si legge infatti:

Inter Chivu
Getty Images

”In attacco occhio alle eventuali occasioni last minute, con l’Inter che potrebbe inserire una seconda punta-trequartista, una sorta di Alexis Sanchez 2.0 (quello che doveva essere, sulla carta, Lookman). In uscita Taremi, al momento non inserito nella lista per la Serie A: sull’iraniano c’è il Psv Eindhoven, i contatti fra le parti sono già iniziati”.

