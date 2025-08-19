Inter, per la difesa si guarda anche in Premier? Tornano di moda due nomi

L'Inter ha intenzione di ritoccare anche la difesa da qui a fine mercato. Non solo sul centrocampo, dunque, sono concentrati Ausilio e Marotta, nella speranza di regalare a Chivu un calciatore che completi la mediana nerazzurra. Anche sul reparto arretrato sono in corso delle riflessioni. Lo spazio potrebbe arrivare dalla cessione di Benjamin Pavard. Come sostituirlo? Dal Corriere dello Sport tornano di moda vecchie ipotesi:
"E' plausibile che il mirino nerazzurro finisca per puntare sulla Premier. Nell’Arsenal, ad esempio, c’è una vecchia conoscenza italiana come Kiwior che sembra sempre in bilico, nonostante Arteta continui a ribadire la sua importanza: mancino di piede, avrebbe le caratteristiche giuste per fare il vice Bastoni. In casa interista piace da sempre Chalobah del Chelsea, che però era tra i titolari nel debutto contro il Crystal Palace. Complicato, quindi, immaginare che Maresca accetti di lasciarlo andare via. Avrebbe decisamente meno remore per Renato Veiga, 6 mesi in prestito la scorsa stagione nella Juventus che a Torino peraltro vorrebbero provare a riprendere".
