Inter, per la difesa si guarda anche in Premier? Tornano di moda due nomi

L'Inter ha intenzione di ritoccare anche la difesa da qui a fine mercato. Non solo sul centrocampo, dunque, sono concentrati Ausilio e Marotta, nella speranza di regalare a Chivu un calciatore che completi la mediana nerazzurra. Anche sul reparto arretrato sono in corso delle riflessioni. Lo spazio potrebbe arrivare dalla cessione di Benjamin Pavard. Come sostituirlo? Dal Corriere dello Sport tornano di moda vecchie ipotesi: