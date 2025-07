"Nei piani del presidente Marotta e del ds Ausilio, poi, anche le uscite di Asllani e Sebastiano Esposito potranno incrementare denaro da reinvestire, ma se per il fratello di Pio trovare una soluzione che faccia tutti contenti non sarà un problema, per l’albanese il discorso si complica. Lui rifiuta di aprire a una partenza all’estero, mentre in Italia nessuno si fa avanti, quantomeno non alle cifre fatte dall’Inter, che conta di ricavare 18-20 milioni", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Le entrate successive, in ogni caso, saranno utili per regalare a Chivu il centrale con cui il tecnico vorrebbe completare la batteria di difensori. Non sarà un’operazione nell’immediato, e non sarà Leoni, a meno di colpi di scena: troppi i 40 milioni richiesti dal Parma per il suo gioiellino classe 2006 (sullo sfondo resta sempre De Winter del Genoa). Tutti gli sforzi dell’Inter saranno convogliati su Lookman ed è un messaggio forte anche questo, per Ademola e per la stessa Atalanta", aggiunge Gazzetta.