Con l'arrivo di Bonny , l'Inter ha riempito una casella in attacco che ora vede ai nastri di partenza Lautaro, Thuram, Pio Esposito e proprio l'ex attaccante del Parma, per il quale i nerazzurri hanno investito quasi 25 mln di euro.

In vista di una stagione senza il Mondiale per Club ma lunga come quella appena conclusa, i dirigenti stanno pensando ad un quinto attaccante per completare il reparto.

"Il resto degli interventi sul mercato, però, sarà circostanziata e non radicale. Non il colpo d’ascia che ci si aspetterebbe in un caso di questo tipo: la quinta punta, ad esempio, è attesa ad agosto dovrebbe essere un trequartista, magari low cost e per una volta non necessariamente giovane. Insomma, una ciliegina finale per inserire nel reparto offensivo giocatori con caratteristiche diverse dal solito"