Sky – Inter, si ricomincia. Il più atteso Calhanoglu: resta la deadline del club

La società aspetta il turco per capire come sta dopo l'infortunio al soleo e quali sono le sue intenzioni rispetto alle voci che arrivano dalla Turchia

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 14:52)

La settimana della verità. Su Lookman, Calhanoglu, Dumfries, ma soprattutto sulla nuova era Chivu. Così a Skysport, in un servizio andato in onda, Matteo Barzaghi parla del momento dei nerazzurri che sono pronti a ripartire. Sabato 26 il primo giorno di raduno alla Pinetina. Gli infortunati riprendono il 23 e si tratta dei giocatori che avevano lasciato prima gli States e non avevano partecipato al Mondiale per Club.

Ritorni — Bisseck, Pavard, Zielinski e Calhanoglu che è il più atteso. Il giocatore, che si è allenato con un preparatore mentre era in vacanza in Turchia, dovrà verificare come va l'infortunio al soleo e dovrà chiarire anche la sua posizione quanto a mercato. Lui non ha mai detto di voler andare via ma i rumors su un ritorno nel suo Paese continuano.

Per l'Inter resta la deadline del 26 luglio, giorno di inizio del ritiro e della ripartenza. In attesa di sviluppi su Lookman che comunque si è fermato per un problema al polpaccio. In più si aspetta di capire cosa succederà con la clausola di Dumfries.

Amichevoli — Il 3 agosto il primo test amichevole in famiglia, poi via via le altre: l’8 amichevole a Montecarlo contro il Monaco. Il 12 a Monza e il 16 a Bari contro l’Olympiacos. Poi sarà campionato e lì sì che sapremo tutta la verità sulla nuova Inter di Chivu.

(Fonte: SS24)