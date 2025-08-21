Il centrocampista è entrato nel mirino del club nerazzurro che nel frattempo si tiene aggiornato sul futuro del giocatore della Roma

Daniele Vitiello Redattore/inviato 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 11:15)

"Non è Koné, ma potrebbe presto diventarlo", scrive il Corriere dello Sport. A chi si riferisce? A Djauoi Cissé, centrocampista del Rennes, entrato nei radar del club nerazzurro in questi ultimi giorni. Si legge sul quotidiano: "Ha 3 anni (21 contro 24) in meno rispetto al centrocampista della Roma, che continua a rappresentare l’identikit ideale delle esigenze interiste, ma nel Rennes e soprattutto nel recente Europeo Under 21 ha mostrato qualità e doti fuori dall’ordinario.

Insomma, non è ancora un giocatore formato, ma le sue potenzialità sono di altissimo livello. E, infatti, il club transalpino ha prontamente alzato l’asticella della sua valutazione. Siamo già nell’ordine dei 30 milioni di euro. Anche a queste cifre, però, resta sul taccuino dei dirigenti interisti. Del resto, questa estate, a differenza di quelle passate, i soldi non sono un problema. Il vero ostacolo semmai è far arrivare i giocatori a Milano, come dimostrato dal caso Lookman e poi dal dietrofront della Roma per Koné".

Sarebbe un investimento con pro e contro. Come tutti gli altri, del resto: "Ad ogni modo, Cissé piace sia in viale Liberazione sia alla Pinetina. Si tratta di capire e di valutare se valga quel tipo di investimento. Chivu, infatti, ha bisogno di un giocatore pronto, da poter gettare subito nella mischia: non un immediato titolare, ma quasi.

Con Koné, evidentemente, l’Inter sarebbe andata sul sicuro. Con Cissé, invece, esiste un margine di rischio, seppure le relazioni sul suo conto siano tutte più che positive, se non di più. Si tratta di un giocatore fisico, con i suoi 188 centimetri, dinamico, ma non soltanto di rottura: ha qualità più che abbondante, infatti, per trattare al meglio il pallone. Insomma, non farebbe certo abbassare la cifra tecnica della mediana nerazzurra, soltanto l’età media"