L'attaccante dell'Atalanta Lookman è il grande obiettivo di mercato dell'Inter che spingere per chiudere l'operazione in tempi brevi e ha pronta una nuova offerta per convincere il club bergamasco alla cessione.

"Non ci sono Leoni che tengano: il re del mercato dell'Inter si chiama Ademola Lookman. Importante, talmente importante che per lui il club nerazzurro ha deciso di rinunciare ai pensieri sul difensore del Parma. E allora va da sé che tutti gli sforzi del presidente Beppe Marotta, del ds Piero Ausilio e della proprietà Oaktree che ha dato il via libera all'operazione, si concentreranno sull'attaccante nigeriano dell'Atalanta. L'obiettivo è chiudere, e chiudere senza che la trattativa dell'estate diventi una telenovela infinita che si trascina a ridosso dell'inizio del campionato: l'inter prepara il rilancio per l'uomo che può moltiplicare gol e imprevedibilità nell'attacco di Chivu", scrive La Gazzetta dello Sport.

I giorni segnati in agenda sono quelli che apriranno la prossima settimana: martedì, al massimo mercoledì, i dirigenti dei nerazzurri di Milano incontreranno i colleghi dei nerazzurri di Bergamo e proveranno ad accelerare la trattativa. Quale sarà il prossimo passo è facile immaginarlo: l'Inter è pronta a ritoccare l'offerta iniziale di 40 milioni, che l'Atalanta aveva declinato perché la sua valutazione è decisamente più alta e tocca quota 50. Da viale della Liberazione, in questa fase, sono disposti ad aggiungere inizialmente altri 3 milioni alla parte fissa della proposta per poi lavorare sui bonus, convinti che in questa partita la volontà del giocatore possa giocare un ruolo decisivo. E la volontà di Lookman parla chiaro: Ademola ha scelto l'Inter e non è disposto a valutare piste alternative. Con i nerazzurri ha raggiunto l'intesa su un quinquennale da 4,5 milioni a stagione che potranno salire fino a 5 negli anni, e pur di raggiungere Lautaro e Thuram nell'attacco dell'Inter il nigeriano è disposto a tutto. In primis, a rifiutare offerte anche più ricche, come quella avanzata dal Napoli, e a chiudere la porta a grandi club stranieri, vedi l'Atletico Madrid (nonostante un anno fa volesse trasferirsi proprio all'estero, al Psg).

"Se poi la diplomazia di questi tempi non dovesse bastare non è da escludere che il giocatore possa andare allo strappo. Ma non è questa la via che le parti in causa intendono percorrere: il nuovo contatto tra Inter e Atalanta, dopo quello che nel giorni scorsi è servito a chiarire le proprie posizioni, sarà importante anche per questo. Di sicuro, occorrerà ragionare anche sulla formula dell'affare: il prestito con obbligo di riscatto proposto inizialmente dall'Inter è caduto nel vuoto perché l'Atalanta vuole una cessione a titolo definitivo. La strada più percorribile, allora, potrebbe essere quella di un pagamento spalmato in più esercizi. Quel che è certo è che l'Inter lavora per avvicinarsi con passo più deciso al grande obiettivo: le cessioni già chiuse, vedi Stankovic e Buchanan, hanno portato nelle casse quasi 20 milioni, e le prossime, da Taremi a Sebastiano Esposito fino ad Asllani (il caso più spinoso tra i nomi in uscita) potranno aumentare il tesoretto da reinvestire", aggiunge il quotidiano.