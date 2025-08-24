Sarà un'ultima settimana di mercato molto intensa per l'Inter, ancora attiva sia in entrata che in uscita. Ecco le mosse che ha in mente la dirigenza

Marco Macca Redattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 12:32)

Sarà un'ultima settimana di mercato molto intensa per l'Inter, ancora attiva sia in entrata che in uscita. Ecco le mosse che ha in mente la dirigenza secondo Il Giorno:

"Tre, numero perfetto. Ed anche le operazioni per rendere completo (se perfetto lo dirà il tempo) il mercato dell’Inter. Due sono cessioni, una è il probabile ultimo acquisto. I dirigenti hanno margine economico per agire. Il tesoretto messo da parte per Lookman, poi per Koné, è stato utilizzato solo in parte per Diouf: 25 milioni, considerando i bonus ne erano stati messi 20 in più sul tavolo per strappare l’anglo-nigeriano all’Atalanta".

(Fonte: Il Giorno)