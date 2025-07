Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Il sogno della Signora resta Sandro Tonali del Newcastle. La strada per l’azzurro, però, ogni giorno sembra un po’ più in salita. Gli inglesi non aprono la porta per meno di 60-70 milioni e non è detto che una super offerta possa bastare. Così, accanto all’altro obiettivo azzurro - l’interista Davide Frattesi – spuntano nuove piste. Gli ultimi indizi portano a Xhaka, centrocampista di esperienza (32 anni) e spessore internazionale".