Khvicha Kvaratskhelianon è più un intoccabile nel Napoli. A Skysport, Francesco Modugno, inviato a seguito del Napoli, ha ribadito che il club di De Laurentiis ha fissato il prezzo del calciatore: 80 mln. Il PSG si è mosso e anche se non è arrivato a quelle cifre ha la forza per definire la trattativa a a gennaio. "Perché resta complessa la situazione del calciatore con la società. Il suo contratto non è stato rinnovato e per quanto sia centrale non è più fondamentale per il progetto, la situazione è da monitorare", ha spiegato il giornalista.