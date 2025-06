Il quotidiano torinese ha dedicato un articolo al calciatore che ha segnato contro la formazione argentina e che deve convincere il club nerazzurro a tenerlo in rosa nella nuova stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 giugno 2025 (modifica il 27 giugno 2025 | 15:32)

"La splendida rete agli argentini cambierà il suo destino". Il quotidiano La Stampa parla così di Francesco Pio Esposito, della rete segnata al River nella prima gara da titolare con la maglia della prima squadra dell'Inter nella gara del Mondiale per Club che è valsa il passaggio agli ottavi. "Zero minuti in Serie A, un gol al Mondiale per club. È il suo paradosso", si legge ancora nell'articolo del quotidiano dedicato al giocatore.

"La fotografia del percorso tortuoso dei giovani italiani nell’epoca del 70% di minutaggio straniero. L’attaccante ha vissuto gli ultimi due anni in prestito allo Spezia in B. È uno dei talenti che hanno vinto l’Europeo Under 19 e conquistato uno storico secondo posto al Mondiale Under 20 con l’Italia, ma non hanno trovato spazio in A", scrive ancora il giornale torinese.

L'idea di Chivu Che parla di destino cambiato per Esposito perché l'Inter avrebbe preso la sua decisione sul futuro dell'attaccante: "Il club è intenzionato a tenerlo, nonostante l’interesse per Bonny e Hojlund. Impossibile ignorare la riposta di Esposito. Inoltre Chivu, che conosce Pio fin dall’Under 14 nerazzurra, in prospettiva potrebbe optare per il 3-4-2-1 dove possono convivere tre attaccanti, uno in più rispetto al modulo di Inzaghi", conclude il giornale.

(Fonte: La Stampa)