"L'Inter s’è davvero messa in testa di aumentare la propria italianità e gioventù grazie alla stellina difensiva del Parma. La possibilità di lasciare Leoni in prestito un anno al Tardini non è esclusa nella trattativa, anzi è un’ipotesi da seguire per evitare che dall’Emilia, fiutando l’affare, sparino troppo in alto, fino in cielo: l’Inter avrà pure deciso di essere centenaria, nel senso di milioni messi sul mercato, ma non potrà andare troppo oltre", scrive La Gazzetta dello Sport.