Libero – Inter, prossimo step la cessione Asllani. Poi si fionderà su…

Il quotidiano nazionale parla del mercato nerazzurro e in particolare del prossimo obiettivo prioritario per il club

Il quotidiano Libero parla del mercato delle squadre di Serie A e a proposito delle operazioni che riguardano l'Inter si sottolinea che dopo la cessione di Zalewski ceduto per 17 mln totali all'Atalanta, si lavora su un'altra cessione. Quella di Asllani che potrebbe approdare al Bologna. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il club rossoblù per 10 mln e il 40% della futura rivendita del giocatore.