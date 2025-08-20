quello per la cessione a 9 milioni più il 40% della futura rivendita) e che Taremi trovi una soluzione in Premier o in Turchia, sta valutando se sbuca la possibilità di un grande colpo o se è

La scelta di non puntare più su Lookman e vendere Zalewski che poteva essere adattato in attacco fa pensare, spiega il quotidiano ad una scelta precisa: "Rimandare la rivoluzione tattica. L'obiettivo diventa inserire nella rosa le caratteristiche mancanti in rosa dalla mediana in giù, quindi un difensore rapido e fisicamente prestante e un centrocampista come Koné. Si valuta un'offerta da 40 mmln per far vacillare la Roma o Mainoo, giocatore ventenne dello United che ha un contratto in scadenza nel 2027", si legge sullo stesso quotidiano.

Quanto a Lookman, Libero scrive: "Rischia di essere il deluso di questo mercato perché tutti i club che si sono vagamente avvicinati a lui concordano con l'Inter: il cartellino non vale i 50 mln e passa richiesti dall'Atalanta. Pure in Premier sono d'accordo. L'Atalanta di fatto per venderlo dovrebbe abbassare il prezzo ma siglerebbe un clamoroso autogol. L'alternativa è tenersi un giocatore scontento a 12 mesi dalla scadenza e anche questo epilogo non è il massimo. Dopo essere tornato ieri a Zingonia e aver parlato con Juric, il giocatore parlerà con i Percassi e si capirà se c'è la possibilità per una convivenza forzata".