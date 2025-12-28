FC Inter 1908
L’Inter punta un nome per l’estate: “Contatti da settimane, considerato potenziale crack”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse dell'Inter sul mercato, in particolare in difesa
Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse dell'Inter sul mercato, in particolare in difesa. Ecco le considerazioni del giornalista:

"L’Inter è sempre alla ricerca di un centrale difensivo anche di prospettiva. E se Ordóñez del Club Brugge è un nome molto caldo, i riflettori negli ultimi tempi si sono accesi anche su Branimir Mlacic . Il classe 2007 dell’Hajduk Spalato è considerato un potenziale crack, bravo tecnicamente e già forte dal punto di vista fisico soprattutto se si pensa alla sua età".

"I contatti con il club croato vanno avanti da qualche settimana e l’Inter presto potrebbe valutare di affondare il colpo, visto che la concorrenza non manca. Barcellona Real Madrid e Borussia Dortmund si sono già fatti vivi".

(Fonte: TMW)

