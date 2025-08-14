FC Inter 1908
Il club tedesco, dopo aver ceduto il suo bomber al Manchester United, avrebbe mostrato interesse per l'attaccante nerazzurro
Il nome di Francesco Pio Esposito continua a infiammare l'estate del calcio. In campo, per quanto sta dimostrando con la maglia dell'Inter, e fuori, con i continui attestati di stima che arrivano dall'Italia e dall'estero.

L'ultimo club a farsi avanti, secondo Sport Mediaset, sarebbe il Lipsia: i tedeschi, che hanno da poco ceduto la loro stella Sesko al Manchester United, sono alla ricerca di un sostituto, e avrebbero fatto un sondaggio con i nerazzurri per l'attaccante classe 2005. Niente da fare però: "no" netto da parte della dirigenza interista e del giocatore.

