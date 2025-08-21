Il giornalista fa una riflessione sulle pagine de La Gazzetta dello Sport parlando del nigeriano e del club bergamasco che lo ha costretto a rispettare il suo contratto

21 agosto 2025

"Lookman in campo può cambiarti la vita perché è uno dei pochi a dribblare in velocità, saltare l’uormo e segnare, in un calcio sempre più popolato di soldatini tattici senza fantasia. Però all’Inter si sarebbe creato un sovraffollamentoPerò all’Inter si sarebbe creato un sovraffollamento in attacco che qualche scoria l’avrebbe creata, poco ma sicuro, e la sensazione è che sarebbe stato Thuram a storcere il naso più degli altri".Fabio Licari, giornalista de La Gazzetta dello Sport, fa una riflessione sul nigeriano che ha tenuto banco nell'estate nerazzurra. Il nerazzurro dell'Inter e quello dell'Atalanta che alla fine ha vinto perchè è riuscita a far rispettare il contratto al suo giocatore. L'Inter invece sembra aver cambiato decisione in corsa.

Dietrofront interista — "Il dietrofront dell’Inter dovrebbe avere una duplice motivazione. Di sicuro c’è ancora fiducia nel francese, pur se il finale di stagione ha lasciato qualche perplessità. E poi Marotta e Ausilio devono aver convenuto che i buchi nella rosa, perché i buchi ci sono, riguardano soprattutto la difesa e la zona centrale della mediana", scrive ancora lo stesso giornalista.

L'atteggiamento dell'Atalanta — "Quello che ha sorpreso favorevolmente di questo romanzo, giunto pare all’ultimo capitolo, con il riavvicinamento di Lookman ai suoi tifosi, è il modo in cui l’Atalanta ha scritto le pagine più importanti. In silenzio. Praticamente non si sa neanche di quanto si sarebbe accontentato il club per cedere il suo attaccante. Silenzio anche nei confronti del diretto interessato che s’era intanto dato alla macchia. Possibile, anzi probabile, che una multa gli venga appioppata, ma senza infierire, perché ora la missione dev’essere il recupero di Lookman. Non semplicissimo".

"Se si rompe qualcosa, se mentalmente hai fatto le valigie perché ormai hai la testa ai successi e ai milioni di un altro pretendente, restare potrebbe sembrarti un ridimensionamento. Se l’Atalanta vuole continuare il grande discorso cominciato da Gasperini, avrà bisogno di una squadra compatta, non di tanti singoli bravi", aggiunge riferendosi alla forza dell'Atalanta e alla linea tenuta nei confronti del calciatore.

"Vedremo se il caso Lookman farà scuola. L’Atalanta è in posizione di vantaggio grazie a un bilancio florido, mentre per i 45 e passa milioni dell’Inter altri avrebbero pagato anche il biglietto aereo. Ma intanto un contratto è stato rispettato. Magari l’attaccante rinnoverà, o arriverà al 2027, quando il prezzo sarà stato ammortizzato. Sono le regole", conclude Licari.

