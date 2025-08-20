Il calciatore, che aveva l'accordo col club milanese, non è stato ceduto per 45 mln ed è stato costretto a ritornare nel ritiro che aveva lasciato 15 giorni fa

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 16:16)

Anche il quotidiano La Repubblica racconta, in un breve paragrafo del giornale in edicola oggi, cosa è accaduto ieri in casa Atalanta. È stato il giorno del ritorno nel centro sportivo del club bergamasco di AdemolaLookman. Quindici giorni fa l'attaccante, quando aveva saputo di un'offerta dell'Inter per lui rifiutata dai Percassi, con cui aveva un patto di cessione, aveva deciso di raccogliere le sue cose e allontanarsi da Bergamo.

Lo aveva fatto dopo aver chiesto pubblicamente la cessione con un post sui social in cui ha dichiarato affetto per il club a cui ha dato tanto, ma anche il desiderio di una nuova esperienza. Dall'accordo che aveva con l'Inter avrebbe voluto trasferirsi subito a Milano. Ma l'Atalanta ha detto no a 45 mln totali e non sono arrivati altri rilanci. Così il giocatore è stato costretto a rientrare e a continuare la preparazione in vista della nuova stagione. Si allenava a parte per un infortunio e lo ha fatto anche ieri.

La Repubblica scrive: "Ieri a Zingonia è improvvisamente riapparso Lookman, che si era dato alla macchia dopo che i Percassi avevano rifiutato l’offerta dell’Inter. L’attaccante verrà multato e dovrà allenarsi separatamente dalla squadra fino al 2 settembre, mentre da Milano escludono nuovi rilanci".

