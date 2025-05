"Trattative con l'Inter? Non solo con questo club. Ci sono discussioni in corso con diversi club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di rispetto per la nostra proprietà. Questo Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti. Si vede che il mercato si anticipa molto». Così il presidente dell'Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato del giocatore che piace all'Inter (e che avrebbe un accordo di massima col club nerazzurro).