Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta , ieri è tornato a parlare di Hakan Calhanoglu anche ai microfoni di FCINTER1908.IT. «Non vorrei che diventasse un caso perché un caso non è nel rispetto del ragazzo e dell'Inter. Siamo davanti a queste... boh... richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai, sono cose mediatiche. Al momento non c'è nessuna richiesta quindi non c'è nessuna considerazione e nessuna risposta. Attendiamo il ragazzo qui il 23 e quindi poi con lui parleremo. Se con lui abbiamo già parlato? Sì, ma si parla sempre. Non ha manifestato all'Inter, come altri giocatori, la volontà di andare via».

Le sue parole sono state riportate su Instagram anche da Fabrizio Biasin e tra i like arrivati al post del giornalista ce n'è anche uno in particolare, proprio quello del centrocampista turco che sta seguendo sui social la sua vicenda e le voci di mercato su di lui. Probabile che il suo like riferito alle parole del massimo dirigente nerazzurro quando dice che il giocatore non ha mai chiesto la cessione. Domani è atteso nel ritiro dell'Inter insieme ai compagni che non hanno preso parte al Mondiale per Club. Anche Biasin ha certificato in queste ore il like di Calha al suo post.