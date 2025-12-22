Come scrive La Gazzetta dello Sport, "L’Inter ha varato un piano di ringiovanimento, come dimostrano le ultime operazioni di mercato, Akanji escluso. E segue i giocatori ancora sotto controllo contrattuale: tra questi gli occhi sono puntati sul nigeriano Akinsanmiro, che sta andando bene nel Pisa, e sul serbo Aleksandar Stankovic del Bruges, per il quale c’è la recompra".