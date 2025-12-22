FC Inter 1908
Con l'arrivo di Oaktree, l'Inter sta cercando di operare con una certa linea sul mercato. La proprietà vuole investimenti su giovani
Andrea Della Sala Redattore 

Con l'arrivo di Oaktree, l'Inter sta cercando di operare con una certa linea sul mercato. La proprietà vuole investimenti su giovani, su giocatori futuribili.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "L’Inter ha varato un piano di ringiovanimento, come dimostrano le ultime operazioni di mercato, Akanji escluso. E segue i giocatori ancora sotto controllo contrattuale: tra questi gli occhi sono puntati sul nigeriano Akinsanmiro, che sta andando bene nel Pisa, e sul serbo Aleksandar Stankovic del Bruges, per il quale c’è la recompra".

