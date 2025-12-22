Con l'arrivo di Oaktree, l'Inter sta cercando di operare con una certa linea sul mercato. La proprietà vuole investimenti su giovani, su giocatori futuribili.
Mercato Inter? Piano di ringiovanimento già partito. Nel mirino due giocatori sotto controllo
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "L’Inter ha varato un piano di ringiovanimento, come dimostrano le ultime operazioni di mercato, Akanji escluso. E segue i giocatori ancora sotto controllo contrattuale: tra questi gli occhi sono puntati sul nigeriano Akinsanmiro, che sta andando bene nel Pisa, e sul serbo Aleksandar Stankovic del Bruges, per il quale c’è la recompra".
