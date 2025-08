La trattativa dell'Inter per Ademola Lookman si sta prendendo tutti i riflettori di questo calciomercato estivo. Dopo la rottura del calciatore con il club bergamasco e le parole di Percassi , si attendono ulteriori sviluppi. Intanto sui social si fantastica sull'arrivo di Ademola a Milano, con considerazioni sulle possibilità economiche dell' Inter .

Sul profilo Instagram Aggiornamentiquot è spuntato il commento della moglie di Simone Inzaghi: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il post analizzava la portata dell'offerta del club di viale della Liberazione per Lookman. Un'offerta importante, che non si vedeva da tempo. Gaia Lucariello ha deciso quindi di condividere la sua opinione in riferimento agli anni di mercato vissuti da Simone Inzaghi.