Matteo Pifferi Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 00:35)

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter:

"Inter molto attiva in uscita: Zalewski è fatta per il suo passaggio all'Atalanta però ci sono altre situazioni da tenere sott'occhio. L'uscita di Asllani è un tema caldo, ad oggi non c'è ancora l'accordo col Bologna, vero che il Bologna spinge ma sta giocando su più tavoli, anche su Nicolussi Caviglia. L'Inter chiede un pacchetto totale, tra prestito con obbligo, di 15-16 mln. Vedremo se il Bologna si avvicinerà a questa cifra e a questa formula, i prossimi giorni saranno importanti. Su Asllani resta il Torino, c'è un tetris di centrocampisti perché anche il Torino vuole Nicolussi Caviglia"

"Vi ho sempre detto che per l'Inter non fosse così semplice e scontata come veniva raccontata, vi ho sempre detto che tra i club c'era distanza a livello economico. Partito Retegui, l'Atalanta valuta Lookman una cifra importante, sicuramente superiore ai 45 mln, presumibilmente sui 50-55 anche se l'Atalanta non ha mai fatto un prezzo all'Inter. L'Atalanta vorrebbe tenere Lookman e l'orientamento non è cambiato. Ad oggi non ci risultano cambiamenti, l'operazione tra i due club resta congelata"

"L'Inter sta valutando di cambiare piano strategico e di andare su un difensore centrale e/o su un centrocampista centrale per poi capire se negli ultimi giorni di mercato si possano sviluppare occasioni per l'attaccante. Il piano è andare sul centrocampista centrale, di rottura, come obiettivo primario, poi il difensore centrale e poi l'attaccante in quest'ordine. Pavard è in uscita ma non è convinto di andare al NEOM, vorrebbe restare in Europa e ad oggi solo Galatasaray e Lille hanno chiesto informazioni su di lui, vedremo se i dialoghi potranno continuare per arrivare alla chiusura"