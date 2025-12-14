FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Musmarra: “Frattesi-Thuram? Cosa pensa l’Inter. Da dentro mi dicono che purtroppo Davide…”

calciomercato

Musmarra: “Frattesi-Thuram? Cosa pensa l’Inter. Da dentro mi dicono che purtroppo Davide…”

Musmarra: “Frattesi-Thuram? Cosa pensa l’Inter. Da dentro mi dicono che purtroppo Davide…” - immagine 1
Alfio Musmarra ha risposto alle indiscrezioni riguardanti un possibile clamoroso scambio a gennaio tra Inter e Juventus Frattesi-Thuram
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha risposto alle indiscrezioni riguardanti un possibile clamoroso scambio a gennaio tra Inter e Juventus Frattesi-Thuram. Ecco le parole del giornalista:

Musmarra: “Frattesi-Thuram? Cosa pensa l’Inter. Da dentro mi dicono che purtroppo Davide…”- immagine 2
Getty

"Sono giorni che si continua a parlare dello scambio Frattesi-Thuram. Sulla carta può convenire a entrambe le squadre. Ho chiesto al club cosa ci fosse di vero su questa trattativa e mi è stata proprio smontata. A volte ci sono delle bugie bianche e potrei essere stato vittima di una bugia bianca, ma diciamo che non mi è stato dato terreno fertile su cui lavorare ulteriormente".

Musmarra: “Frattesi-Thuram? Cosa pensa l’Inter. Da dentro mi dicono che purtroppo Davide…”- immagine 3
Getty Images

"Evidentemente dalla parte di Frattesi stia montando un certo tipo di insoddisfazione. Qualcuno all'interno del gruppo squadra mi ha detto che a livello di umore Frattesi abbia un po' mollato e staccato la spina, perché si sente un corpo estraneo e mi dispiace enormemente".

Leggi anche
Moretto: “Addio Frattesi a gennaio molto probabile! E vi svelo una cosa su...
Carboni flop al Genoa, Inter non contenta: questo scenario all’orizzonte per gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA