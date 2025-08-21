Il club nerazzurro, nonostante le critiche di diversi opinionisti, avrebbe detto no ad una grossa offerta del Napoli che deve sostituire Lukaku. Ausilio lavora sul centrocampista

L'edizione nazionale del Corriere della Sera parla del mercato dell'Inter a partire da quello del Napoli con Manna chiamato a sostituire Lukaku che dopo l'infortunio rimediato, starà fermo per tre o quattro mesi. Per lui si prospettava un'operazione che però un consulto fatto in Belgio ha scongiurato. Ma non si vedrà comunque in campo prima dell'anno nuovo.

In attesa che il belga torni ad essere il centro dell'attacco di Conte, la figura individuata per sostituirlo sarebbe quella di Rasmus Hojlund, ex Atalanta, oggi allo United, che è stato accostato a inizio mercato pure all'Inter. Ma poi pure alla Juve e al Milan.