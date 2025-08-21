L'edizione nazionale del Corriere della Sera parla del mercato dell'Inter a partire da quello del Napoli con Manna chiamato a sostituire Lukaku che dopo l'infortunio rimediato, starà fermo per tre o quattro mesi. Per lui si prospettava un'operazione che però un consulto fatto in Belgio ha scongiurato. Ma non si vedrà comunque in campo prima dell'anno nuovo.
Corsera – Conferme sul no dell’Inter a 45 mln per Esposito. Cissé: la valutazione…
In attesa che il belga torni ad essere il centro dell'attacco di Conte, la figura individuata per sostituirlo sarebbe quella di Rasmus Hojlund, ex Atalanta, oggi allo United, che è stato accostato a inizio mercato pure all'Inter. Ma poi pure alla Juve e al Milan.
Il Corriere della Sera riporta: "Il ds Manna prima ha bussato alla porta dell’Inter per avere informazioni sul baby campione Pio Esposito (incedibile per Marotta e Ausilio nonostante una proposta, pare, da 45 milioni), poi ha telefonato al centralino di Old Trafford. Il Napoli chiede Hojlund in prestito con diritto di riscatto, formula che lascia perplesso l’attaccante. Il giocatore gradirebbe un trasferimento a titolo definitivo, evitando il senso di precarietà che il prestito tout court comporta. Se ne riparlerà nelle prossime ore".
Insomma trovano conferma sul giornale le voci che parlano di una grossa offerta respinta per Pio che si sta facendo largoi nell'attacco nerazzurro. "L’Inter — che potrebbe cedere Taremi al Parma — studia il dossier Cissé: considerando la fermezza della Roma a non cedere Manu Koné, si segue il giocatore che il Rennes valuta 35 milioni", si legge poi a proposito di altre operazioni ancora da fare.
