"Chi segue da vicino l’Al Hilal spiega che l’idea del club allenato da Inzaghi è quella di affidarsi ad un nuovo direttore sportivo «con una vasta esperienza nella gestione del calcio europeo, una mossa volta a rafforzare il lavoro amministrativo e a semplificare il processo di stipula dei contratti del club»".

"Insomma, il pressing arabo potrebbe essere davvero cominciato ma ovviamente (ammesso che sia tutto vero) il futuro di Ausilio, che in passato era stato tentato anche dalla Roma, resta tutto da definire. Forse è prematuro parlare oggi di possibili sostituti ma nell’eventualità di un addio del ds il primo candidato per rilevarne il posto sarebbe il vice Dario Baccin che da anni sta svolgendo all’Inter un ottimo lavoro".