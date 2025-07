Un nuovo tentativo per soffiare all'Inter Francesco Pio Esposito. Lo avrebbe fatto, da quanto riportato Alfredo Pedullà a Sportitalia, l'Atalanta. "Il club bergamasco ci ha provato ieri pomeriggio. Ha chiesto l'attaccante al club milanese che però lo ritiene assolutamente incedibile".

Il tentativo del Napoli

Il giornalista ha anche aggiunto che tra i tanti tentativi fatti per il giocatore nerazzurro uno è quello del Napoli. "Un mese e mezzo fa il club di De Laurentiis aveva proposto 30 mln e mezzo più bonus per lo stesso attaccante, ancora prima dell'esplosione poi avvenuta al Mondiale per Club. Anche quell'offerta l'Inter l'ha respinta al mittente", ha aggiunto l'esperto di mercato durante un suo intervento su Sportitalia.