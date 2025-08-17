Nelle scorse settimane, Tomas Palacios sembrava essere ad un passo dal Basilea. Il difensore argentino classe 2003 di proprietà dell'Inter lascerà il club nerazzurro in cerca di minutaggio, dopo l'esperienza di sei mesi in prestito al Monza da gennaio fino al termine del campionato.

Dall'Argentina arriva un'importante novità proprio sul futuro di Palacios: Uriel Iugt, giornalista argentino di Mercado de Pases, ha segnalato che un club di Liga ha avviato i contatti con l'Inter per Palacios.

Si tratta del Rayo Vallecano, club che milita nella massima serie spagnola. "L'intenzione dell'Inter è di cederlo in prestito con opzione di acquisto. Le negoziazioni tra Inter e Basilea sono in stand-by", segnala sempre Iugt.