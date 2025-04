Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Jonathan David e la posizione dell'Inter in merito: "Oggi non mi risulta sia vicino all'Inter, vi spiego. C'è l'interesse della Juventus, del Barcellona e dei club di Premier: confermo che nei contatti che ci sono stati con gli agenti sono state ribadite le richieste che oggi non possono essere soddisfatte dall'Inter.

Le richieste sono: 8, magari 10 milioni netti a stagione bonus compresi, bonus alla firma in doppia cifra più le commissioni. E' un'operazione onerosa: chi lo vuole, deve dare questi soldi. L'Inter ha risposto: "Questi soldi non te li possiamo dare". Non siamo in uno stato avanzato, ma nemmeno in uno stato in cui dobbiamo dare la trattativa morta.