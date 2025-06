E' ovviamente Pio Esposito il nome del giorno in casa Inter, dopo l'esordio da titolare e il gol del giovane attaccante nerazzurro contro il River Plate

Ne ha parlato così anche Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

"Qual è il senso di andare a prendere Hojlund se hai Pio Esposito? Io non lo trovo. Perché andare a comprare i gioielli degli altri, costosissimi, piuttosto che mettere in vetrina i propri?"

"Sono sicuro che l'Inter, che è una società organizzata, farà delle valutazioni su Esposito e credo anche che il ragazzo abbia piacere a restare in nerazzurro, anche da quarta punta, per crescere con i campioni. E secondo me lui può diventare un campione".