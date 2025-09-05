Pedullà: “Ecco la verità su Frattesi-Newcastle. Calhanoglu-Gala? Certe volte…”

"C'è stata una conferenza stampa dei dirigenti del Galatasaray che hanno detto: 'Prima o poi Calhanoglu verrà da noi'. Come dire, prima o poi andremo alla Maldive, prima o poi faccio il giro del mondo. Ma prima o poi? Si era capito nelle ultime settimane, soprattutto dal 20 agosto all'1 settembre che i competitivi turchi, che meritano rispetto, per Calhanoglu non ci sarebbero più riusciti, infatti hanno virato su Gundogan. Calhanoglu finisce con una storia da prima o poi, sono cose che o si fanno per tempo o si va a sbattere con la montagna"