Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato le dichiarazioni dei dirigenti del Galatasaray su Calhanoglu:
calciomercato
Pedullà: “Ecco la verità su Frattesi-Newcastle. Calhanoglu-Gala? Certe volte…”
"C'è stata una conferenza stampa dei dirigenti del Galatasaray che hanno detto: 'Prima o poi Calhanoglu verrà da noi'. Come dire, prima o poi andremo alla Maldive, prima o poi faccio il giro del mondo. Ma prima o poi? Si era capito nelle ultime settimane, soprattutto dal 20 agosto all'1 settembre che i competitivi turchi, che meritano rispetto, per Calhanoglu non ci sarebbero più riusciti, infatti hanno virato su Gundogan. Calhanoglu finisce con una storia da prima o poi, sono cose che o si fanno per tempo o si va a sbattere con la montagna"
"Fino a 5 giorni fa davano per scontato il passaggio al Galatasaray, adesso la gestiscono con un prima o poi, che è una cosa saggia. Anche perché come per Frattesi l'Inter non ha mai aperto al Newcastle, si capisce bene che all'interno di un mercato con alti e bassi, cedere Calhanoglu al 31 agosto o al 2 settembre non sarebbe stato semplice"
"Spesso si raccontano barzellette, da Kolo Muani a Bennacer fino alla vicenda Calhanoglu, e chi pensa di fare il furbo alla fine resta col cerino in mano"
© RIPRODUZIONE RISERVATA