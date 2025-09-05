FC Inter 1908
Pedullà: “Ecco la verità su Frattesi-Newcastle. Calhanoglu-Gala? Certe volte…”

Alfredo Pedullà ha commentato le dichiarazioni dei dirigenti del Galatasaray su Calhanoglu
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato le dichiarazioni dei dirigenti del Galatasaray su Calhanoglu:

"C'è stata una conferenza stampa dei dirigenti del Galatasaray che hanno detto: 'Prima o poi Calhanoglu verrà da noi'. Come dire, prima o poi andremo alla Maldive, prima o poi faccio il giro del mondo. Ma prima o poi? Si era capito nelle ultime settimane, soprattutto dal 20 agosto all'1 settembre che i competitivi turchi, che meritano rispetto, per Calhanoglu non ci sarebbero più riusciti, infatti hanno virato su Gundogan. Calhanoglu finisce con una storia da prima o poi, sono cose che o si fanno per tempo o si va a sbattere con la montagna"

"Fino a 5 giorni fa davano per scontato il passaggio al Galatasaray, adesso la gestiscono con un prima o poi, che è una cosa saggia. Anche perché come per Frattesi l'Inter non ha mai aperto al Newcastle, si capisce bene che all'interno di un mercato con alti e bassi, cedere Calhanoglu al 31 agosto o al 2 settembre non sarebbe stato semplice"

"Spesso si raccontano barzellette, da Kolo Muani a Bennacer fino alla vicenda Calhanoglu, e chi pensa di fare il furbo alla fine resta col cerino in mano"

