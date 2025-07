Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena sulla trattativa Lookman-Inter: "Volevo darvi un retroscena venuto fuori due sere fa in trasmissione: l'Atalanta ha chiesto davvero Pio Esposito all'Inter, per l'Inter è incedibile. Se entrasse Pio Esposito nell'affare Lookman sarebbe tutto più semplice ma per l'Inter non è semplice pensare di dover cedere Pio Esposito a conferma di quanto stiamo raccontando della necessità che l'Inter ha di trattenere Pio perché lo ritiene semplicemente un predestinato"