Il centrocampista francese ha le valigie in mano e cerca una sistemazione dopo essere finito ai margini al Marsiglia

Adrien Rabiot cerca una nuova squadra. Il centrocampista è stato messo fuori rosa dal Marsiglia e spinge ora per trovare una sistemazione. Magari in Italia, come riporta Alfredo Pedullà in questi minuti. Il francese si sarebbe proposto anche a Giorgio Chiellini per un clamoroso ritorno alla Juventus. "Comolli spinge per O'Riley", spiega il noto esperto di calciomercato. Che poi aggiunge: "E' stato proposto anche all'Inter". I nerazzurri cercano un rinforzo importante in mezzo al campo, ma - stando a quanto circola - finora spingono su profili con caratteristiche diverse.