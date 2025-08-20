Kristjan Asllani è ormai a un passo dal Torino. Lo conferma anche Alfredo Pedullà, che svela come i granata abbiano deciso di affondare per il centrocampista albanese. Si legge sul sito del noto esperto di calciomercato:

"Ivan Ilic non ha convinto. Il suo è stato un precampionato deludente, a conferma di non aver mantenuto le aspettative, un flop rispetto alle attese. Il Torino forse si è pentito di non aver accettato qualche offerta, non proprio a soddisfacente, ma adesso il problema è trovare una soluzione che sia congrua quando mancano pochi giorni alla fine del mercato.

A prescindere il Torino, come anticipato nelle scorse ore, è tornato con forza su Asllani sperando di convincere l’Inter a una formula che non comprenda obbligo. Andiamo oltre: Asllani ha scelto il Toro, ora si viaggia no stop con l’Inter per chiudere. Così il Bologna, dopo aver memorizzato una richiesta di ingaggio da parte del centrocampista albanese di 2 milioni a stagione, ha virato su Nicolussi Caviglia che il Torino ha seguito fino a poche ore fa. La trattativa per Oristanio è scollegata, i granata sono sempre interessati con il Verona sullo sfondo".