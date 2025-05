Il Torino ha messo gli occhi da tempo su Francesco Pio Esposito. "19enne enfant prodige di proprietà dell’Inter, in prestito a La Spezia in B (17 reti e 2 assist in 35 presenze). Questa giovane prima punta dal gran fisico (è alto un metro e 91) è anche protagonista da tempo nell’Under 21 azzurra (11 presenze e 7 gol). L’Inter vuole che continui a crescere e non ha nessuna intenzione di perderne il controllo", dice di lui TuttoSport.