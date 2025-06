Con il passaggio di Simone Inzaghi in Arabia Saudita, già si rincorrono le voci di mercato che riguardano i giocatori dell'Inter

Con il passaggio di Simone Inzaghi in Arabia Saudita, già si rincorrono le voci di mercato che riguardano i giocatori dell'Inter finiti nel mirino dell'Al Hilal. Ne parla diffusamente oggi il quotidiano La Repubblica.

"Quando a metà dello scorso aprile rimbalzò dall’Arabia, l’indiscrezione di un interesse dell’Al-Hilal per Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni a Milano fu seppellita di smentite. Erano stati troppi nei mesi precedenti gli “al lupo, al lupo” dei comunicatori sauditi, vicini al fondo sovrano Pif e ai club di cui è proprietario. Un mese e mezzo dopo, il trasferimento dell’ormai ex tecnico interista cambia la prospettiva, e spinge a prendere sul serio le voci che, spesso via Londra, arrivano dal Golfo Persico.

A partire proprio da quella su Bastoni. Lo scorso gennaio a metterlo nel Mirino fu l’Al-Nassr, ma il tentativo si fermò al primo sondaggio, quando dall’Inter fecero sapere che per meno di 80 milioni non aveva senso parlare, così il club di CR7 ha ripiegato sullo slovacco David Hancko. Il nome di Bastoni potrebbe tornare di moda adesso, ma per l’altra grande squadra di Riad, ora allenata da Simone. L’ex napoletano Koulibaly viene da una stagione opaca, e l’Al-Hilal cerca un sostituto di livello.

Barella e Bastoni non sono tentati dagli arabi — Visto il momento di carriera, è probabile che Bastoni, se davvero l’Al-Hilal dovesse affondare il colpo, rifiuterà l’offerta. Lo stesso ha fatto Barella, quando a marzo lo stesso club ha messo sul piatto oltre 30 milioni netti l’anno, per almeno quattro anni. Ma con Inzaghi in panchina, le cose potrebbero cambiare?

Sulla domanda stanno giocando i media arabi, e si crucciano i tifosi interisti. Dall’entourage di Nicolò assicurano che in questo momento l’unico pensiero è la partita dell’Italia di venerdì contro la Norvegia, che gli darà l’occasione per consolarsi in fretta della sconfitta in finale di Champions".