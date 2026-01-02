Il mercato di gennaio inizia oggi e in casa Inter il nome di Joao Cancelo si fa sempre più caldo. Il club nerazzurro, come racconta Repubblica, sta riflettendo in merito al possibile investimento sul portoghese: "Dumfries ne avrà fino a metà marzo, Luis Henrique fatica a imporsi.
Così la suggestione di riportare Cancelo a Milano sta diventando sempre più forte. Il portoghese è in uscita dall'Al-Hilal, il suo agente Mendes lo ha proposto al Barcellona e proprio all'Inter. Che ci sta pensando molto seriamente. All'interno del club nerazzurro il dibattito è aperto.
Ci sono due fronti, uno a favore e uno contro il gran ritorno: il presidente Marotta è tentato, il ds Ausilio darebbe ancora fiducia a Luis Henrique, preso per 25 milioni pochi mesi fa. In ogni caso, per trovare la quadra sullo stipendio di Cancelo (15 milioni a stagione, la metà quindi da qui a giugno) servirebbe un aiuto dell'Al-Hilal o dello stesso giocatore".
