L'Inter potrebbe affondare per il centrocampista della Lazio se dovesse partire Calhanoglu. Clausola da 50 mln

Il futuro di Calhanoglu è appeso a un filo. Il Galatasaray insiste e le parole di Marotta e Lautaro sembrano allontanare il turco da Milano. Per questo l'Inter si tutela cercando un sostituto: sondaggi per Rovella della Lazio.

"Il ds Fabiani ripete che la squadra è forte così, ma deve anche sperare che l’Inter non decida di sfruttare la clausola da 50 milioni presente nel contratto di Rovella. Se dovesse succedere – succederà, se il Galatasaray pagherà 40 milioni Calhanoglu - e il mediano accettasse l’offerta dei nerazzurri (4,5 milioni netti a stagione per 5 anni più altri due alla firma), non ci sarebbe neanche modo di sostituirlo", scrive Repubblica ed Roma.