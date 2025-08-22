Romano – L’Inter conferma piena fiducia su Berenbruch: respinta un’offerta

L'anno scorso ha esordito anche in prima squadra a marzo, Inzaghi lo ha mandato in campo nella gara di Champions League contro il Feyenoord. Poi ha giocato anche, dal novantesimo, nel derby con il Milan. Thomas Berenbruch , centrocampista classe 2005 dell'Inter, nato a Milano, era finito nel mirino dell'Utrecht da quanto riporta Fabrizio Romano sul suo profilo X.

L'Inter però ha deciso di respingere l'offerta per il giocatore "confermando la piena fiducia nel giovane centrocampista per il presente e il futuro", si legge sul ragazzo che arriva dalla Primavera (32 presenze e 12 gol nella scorsa stagione con l'under 20) e giocherà in Under23 agli ordini di Vecchi. Questa estate è stato con la prima squadra anche al Mondiale per Club con Chivu che lo ha allenato nella sua esperienza nelle giovanili nerazzurre.