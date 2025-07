La Stampa – Lookman, Inter si avvicina ai 45 mln garantiti e superabili

"Aspettando che martedì, giorno del possibile incontro in Lega tra i presidenti Marotta e Percassi, l’Inter si avvicini ai 45 milioni garantiti (persino superabili con i bonus) richiesti per Lookman, l’Atalanta potrebbe ritrovarsi con un’altra offerta per un suo pezzo grosso". Così il quotidiano La Stampa nel suo pezzo generale sul mercato delle squadre di Serie A parla dell'Inter e della trattativa, centralissima in questo momento, per arrivare all'attaccante dell'Atalanta.