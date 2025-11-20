Romano: “Akanji, 15 mln di opzione d’acquisto e l’Inter vuole riscattarlo”

Il calciatore svizzero ha completato oggi i rientri dalle Nazionali e si è allenato alla Pinetina con i compagni in vista del derby

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 22:32)

Fabrizio Romano ha ripescato, dopo l'ultima gara con la Svizzera, le parole di Manuel Akanjisull'Inter e la sua possibile permanenza a Milano. Il calciatore ha detto: «Spero che l’Inter mi acquisti a titolo definitivo, sì. Sono molto felice qui, quindi… vedremo».

Il club nerazzurro sembra effettivamente intenzionato a riscattare il difensore arrivato, nell'ultimo giorno di mercato quando Pavard è andato in prestito al Marsiglia, a Milano, sulla sponda interista. Aveva sfiorato quella rossonera, ma la Champions League ha fatto la differenza.

"Opzione d’acquisto da 15 mln, disponibile nell’accordo di prestito con il Manchester City, con l’Inter intenzionata a esercitarla", ha scritto l'esperto di mercato a proposito dello svizzero che in queste ore è tornato alla Pinetina dopo la pausa con la Nazionale svizzera.