Romano – Al Hilal vuole Ausilio e Baccin. Siamo molto oltre il pensiero: il progetto arabo

L'accordo non c'è ancora ma Ausilio sta valutando il da farsi, in attesa di ascoltare attentamente la proposta del club saudita. Fabrizio Romano, nel suo canale Youtube, ha spiegato nel dettaglio lo stato dell'arte della situazione Ausilio-Al Hilal:

"Al-Hilal-Ausilio è un discorso che vi ho raccontato nei giorni scorsi, già nel weekend confermando le indiscrezioni saudite. L'interesse dell'Al Hilal c'è, ci sono anche i contatti dell'Al Hilal per corteggiare Ausilio e Baccin per riformare un rapporto molto forte all'Inter, l'idea dell'Al Hilal è quella di provare a entrare nel vivo dopo il mercato estivo con l'Inter.

L'ultima operazione è stata Diouf, vedremo se ci sarà altro. L'idea dell'Al Hilal è di trovare un accordo con Ausilio, l'Al Hilal non sta solo pensando ma anche andando oltre, vuole presentare un'offerta economica, un progetto tecnico, chiarendo anche ruoli da dare perché sappiamo che in Arabia il mercato ha tante influenze ma Piero Ausilio piace molto, vedremo come evolverà la situazione