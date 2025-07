Il discorso Osimhen sta cambiano anche i tempi dell'affare Calhanoglu. Il Galatasaray sta cercando di tenere gran parte del proprio tesoretto per Osimhen, dovesse arrivare probabilmente dovrà limitare gli investimenti negli altri reparti. Non dovesse arrivare si aprono diverse possibilità di investire. Per Calhanoglu i contatti tra i due club sono iniziati, i due club hanno iniziato a parlarsi per Calhanoglu, bisognerà aspettare un'offerta ufficiale, il discorso legato alle cifre e agli accordi. Lavori in corso per Calhanoglu al Galatasaray, bisognerà capire come il club turco vorrà comportarsi per cifre e tempistiche visto questo sogno Osimhen che resiste.