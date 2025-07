Attualmente la trattativa tra Inter e Galatasaray per il centrocampista turco sembra essere congelata tanto che stanno aumentando le chance di permanenza a Milano di Calhanoglu. Fabrizio Romano ha confermato tutto ciò in un video su Youtube:

"Il West Ham ha fatto delle chiamate per Richard Rios, che è stato anche nel mirino dell'Inter nel momento in cui si cercava di sbloccare la situazione Calhanoglu col Galatasaray, situazione che si è un po' raffreddata perché il Gala arrivava intorno a 10 mln di euro e l'Inter a quelle cifre non vende il giocatore, quindi il discorso Calhanoglu resta cristallizzato"

"Chiaro che se non va via Calhanoglu, Rios all'Inter in questo momento non arriva, questo incastro è molto chiaro. Il West Ham cerca un giocatore di questo tipo ma Rios ha dato priorità al calcio italiano e, nello specifico, alla Roma che si è avvicinata a 25 mln di parte fissa. Il Palmeiras vuole 30 mln garantiti, la Roma si sta avvicinando alla cifra ma non siamo in chiusura"